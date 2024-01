O nascimento de um bezerro com duas cabeças surpreendeu a web e moradores de uma fazenda na cidade de Jefferson, no Estado da Geórgia, Estados Unidos. Em apenas três dias de publicação, o vídeo somou mais de 51 milhões de visualizações e 5,6 milhões de curtidas.

O caso raro é chamado de polioencefalomalácia. Já em humanos e outros animais a condição é chamada de policefalia.

De acordo com estudos, a maioria dos casos de polioencefalomalácia é devido a uma má-formação genética e está relacionada com distúrbios do ecossistema ruminal e intestinal devido a práticas de criação intensiva e fornecimentos de grandes quantidades de carboidratos, além de deficiência de tiamina. Em apenas 38% dos casos os animais conseguem sobreviver por mais de uma semana. As informações são do site Itatiaia.

Um caso semelhante aconteceu em 2023 em Cotegipe, no oeste da Bahia. O animal faleceu dois dias depois.

Fonte: D24am.

