Um bebê de dois meses morreu após ser deixado em casa sozinho com a irmã de 2 anos. A mãe revelou para a polícia que deixou o filho dormindo e foi beber junto com o pai do menino e o atual namorado. O caso foi registrado no domingo (14), em Aparecida de Goiânia (GO).

A mãe das crianças foi presa por abandono de incapaz. O pai e o padrasto foram ouvidos pela polícia e liberados.

A polícia foi acionada após o bebê dar entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O menino chegou com vida, mas o corpo estava rígido e frio, azulado e com sangramento nasal.

A causa da morte será confirmada após o laudo do exame cadavérico. O caso continua sob investigação. A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

por Carol Machado

