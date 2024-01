Os dois envolvidos na execução do adolescente Jorge Luz de 15 anos, vão responder pelo crime em júri popular.

A decisão é do juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri Daniel Bonfim, que acatou a denúncia do Ministério Público do Acre.

Os presidiários Antônio Eules de Souza Gama Borges e Patrick Lima Oliveira, serão julgados por homicídio qualificado, por três tentativas de assassinatos, receptação, adulteração de placa de veículo automorto, porte ilegal de arma de fogo e por integrar organização criminosa.

O adolescente Jorge Luiz Souza Lino, de 15 anos, foi assassinado a tiros na frente da mãe.

O crime, aconteceu na Travessa do Pescador, no Bairro Belo Jardim, região do 2º Distrito da Cidade, em 21 de maio do ano passado.

De acordo com o inquérito, a vítima estava na companhia da mãe, de um amigo e de um irmão, quando foi surpreendida pelos bandidos.

Jorge Luiz foi atingido por três tiros, um deles na cabeça e não resistiu aos ferimentos.

A mãe do adolescente, ainda tentou defender o filho, mas acabou baleada de raspão nas costas.

Os acusados fugiram, mas foram presos no Bairro das Placas por policiais militares.

Por Alexandre Lima o Alto Acre

