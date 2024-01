O capricorniano não mede esforços para atingir a estabilidade financeira e, é capaz de premeditar o mal, para os que se opõe aos seus projetos, com isso acaba acreditando que o sucesso na vida é medido pelas realizações materiais. É dono de uma capacidade de raciocínio acima da média, o que o motiva para as ciências exatas, principalmente na área da matemática pura, economia, engenharia, física e desenho industrial.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa capaz de fazer o máximo pelos outros. Todas as favorabilidades que terá na vida virão de sua força de vontade e persistência. Possui qualidade para se tornar uma pessoa voltada para o comércio e administração de bens.

Alerta

Os arianos passam o dia no alerta, e os astros indicam a rotina como o melhor caminho. Se puder adie todo tipo de mudanças no trabalho. Não entre em discussões. Cuidado com gastos fora do orçamento. Saúde em leve baixa.

Áries – O dia é de alerta, o ideal é fugir dos problemas. Não tome decisões na área financeira e profissional. O amor está um tanto desanimado. Algumas indecisões nos negócios, reflita mais. Cuide da saúde. C. 502 M. 0110

Touro – Você passa bem o dia e vê aumentar seu prestígio nos negócios e apoio para colocar suas ideias no trabalho. Novo fato deve abrir espaço para realizações financeiras. Amor compreensivo. C. 491 M. 1303

Gêmeos – A fase atual pede que não se exceda nas exigências com a família. Cuidado com injustiças. Trabalho e negócios precisam de mais atenção. Organize a vida afetiva, você deve evitar os ciúmes. C. 249 M. 7038

Câncer – O trabalho está superanimado com novas chances de ganho e iniciar projeto de negócios. Seja mais paciente com seu amor. A família procura dar mais atenção. Em alta compras e viagens. C. 618 M. 3585

Leão – Fase que existe chances de realizar mudanças nos negócios e trabalho. Ótimas notícias sobre as finanças. Seja otimista e se livre dos invejosos. A família proporciona carinhos e amor. C. 329 M. 5845

Virgem – A presença do Sol, Marte e Mercúrio, seu planeta na quinta casa é o sinal que precisa para colocar seus negócios para funcionar. Saiba aproveitar. Astral positivo com a pessoa amada. C. 166 M. 4270

Libra – Você passa por uma fase que sente a necessidade de ter a família mais perto. Notícias positivas sobre os negócios e trabalho. Sensualidade no seu caso de amor. Continue cuidando da saúde. Evite viajar. C. 896 M. 9578

Escorpião – Período mais agitado a seu redor e você poderá contar com apoio no trabalho e negócios. Saúde em ordem. Tente na loteria. As finanças voltam a crescer, pode sair para compras. C. 070 M. 6699

Sagitário – Dia produtivo nos negócios ligados à família. O trabalho caminha para a estabilidade. Precisa dar atenção á Gêmeos e Áries. Vênus, no seu signo traz muita paixão. Saúde em ordem. C. 554 M. 8427

Capricórnio – A cada dia que passa você vê a solução dos problemas que o incomodavam. Progresso nos empreendimentos, pode sair para negociar, inclusive com imóveis. Amor tumultuado até o dia 24. C. 483 M. 3254

Aquário – A fase é cheia de controvérsias e você não deve sair da rotina. Evite mudanças no trabalho, negócios e vida familiar. Situação delicada com as finanças. A pessoa amada não o compreende. C. 707 M. 1986

Peixes – Você tem a seu favor a colaboração efetiva da família e de pessoas ligada ao seu trabalho. As chances de organizar as finanças são totais. A Lua esta no seu signo motivando o amor. C. 935 M. 2750

Por: Dirce Alves

