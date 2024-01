Em um cenário onde a saúde e o bem-estar são prioridades, a cirurgia bariátrica é um divisor de águas, uma transformação completa na qualidade de vida, muito além do que qualquer mudança estética. Ao conseguir uma perda de peso substancial com o procedimento, os pacientes experimentam não apenas a elevação da autoestima, mas também um alívio significativo em problemas de saúde associados ao acúmulo de gordura no organismo.

Atualmente, o Programa de Obesidade da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) acompanha cerca de 650 pacientes pré-operatórios e 150 pós-operatórios. A organização realiza, com os pacientes cadastrados, reuniões mensais em grupos, contando, antes e depois da cirurgia, com apoio multidisciplinar de psicólogo, assistente social, psiquiatra, nutricionista, fonoaudiólogo e médico-cirurgião.

Ana Lúcia Santos aguarda a cirurgia e ressalta a importância do serviço: “É uma equipe grande, que nos acolhe de uma maneira maravilhosa. É importante demais termos esse acompanhamento, para ter sucesso na cirurgia”.

Retomadas em outubro de 2023, foram realizadas dez cirurgias bariátricas até o momento, contemplando pacientes de todo o estado. “Nossa meta continua sendo realizar até dois procedimentos cirúrgicos por semana”, destaca o coordenador do programa, Alysson Moraes.

A paciente Maria de Jesus Basilio passou pelo procedimento na última terça-feira, 9. “Desde que comecei a participar do programa, sempre fui muito bem atendida e acolhida por todos da equipe; neste momento o nervosismo toma conta, mas estou feliz”, relatou.

Passo a passo para entrar no programa

1. O paciente precisa de encaminhamento efetuado por um médico do Sistema Único de Saúde (SUS), para avaliação de cirurgia bariátrica.

2. No encaminhamento médico da rede pública de saúde, deve constar peso, altura, índice de massa corporal e comorbidade.

3. Posteriormente, o paciente deve se dirigir à sede do Programa de Obesidade, localizada na Fundhacre, em Rio Branco, onde será analisado se o caso atende aos critérios para cirurgia.

4. Caso positivo, é marcada a primeira consulta e o paciente inicia o acompanhamento, com todos os profissionais do programa.

Maxmone Dias – Agência de Noticias do Acre

