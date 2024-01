Nos bastidores do sucesso musical, há histórias que inspiram e emocionam, e a trajetória da cantora Vitória Freitas é um exemplo notável. De funcionária de posto de gasolina a um

Nos bastidores do sucesso musical, há histórias que inspiram e emocionam, e a trajetória da cantora Vitória Freitas é um exemplo notável. De funcionária de posto de gasolina a um dos maiores nomes do forró, a artista tem uma jornada marcada por determinação, talento e a busca incansável pelo seu grande sonho, se tornando inspiração para as pessoas.

Descendente de indígenas da Aldeia Puyanawa e natural de Cruzeiro do Sul, no Acre, desde nova, Vitória sempre deixou evidente a sua paixão pela música. Foi aos 15 anos, que decidiu participar de um concurso de música e conquistou o prêmio de R$ 600, sem hesitar, investiu o dinheiro em seu primeiro violão.

Antes de alcançar o sucesso, Vitória Freitas batalhou muito para ajudar no sustento da família. Aos 16 anos, chegou a se dividir entre os estudos e o emprego em um posto de gasolina, ajudou o irmão a vender hambúrguer caseiro e aos 22 anos decidiu arriscar a carreira de cantora longe da família, ainda no intuito de ajudá-los a melhora de vida e ser inspiração para as pessoas que buscam realizar seus sonhos. Seu talento a levou a assinar um contrato, em 2022, com o escritório Luan Promoções, uma das maiores referências nacionais no show business. O escritório é conhecido por revelar e consolidar fenômenos do forró, sertanejo e piseiro, como Gabriel Diniz, Wesley Safadão, Márcia Fellipe, Banda Calypso, Saia Rodada e outros.

Hoje, Vitória Freitas é um dos fenômenos do forró da nova geração e acumula mais de 860 mil seguidores no instagram e vídeos que ultrapassam mais de 90 milhões de visualizações. Seu sucesso não apenas a levou aos grandes palcos, mas também permitiu que ela revisitasse o passado em 2023. Para seguir seu sonho, ela deixou a sua cidade Natal e foi morar no Recife, Nordeste. No entanto, seu talento a fez retornar ao Acre como atração principal da tradicional Festa da Farinha, que acontece todos os anos no calendário de eventos de Cruzeiro do Sul/AC.

Durante o show no Acre em 2023, Vitória teve um emocionante reencontro nos camarins com aqueles que estiveram ao seu lado antes da fama, quando ela ainda era apenas uma aspirante a artista. E emocionada com esse feito, prepara-se agora para lançar “Deus na Frente”, canção que se assemelha a sua história, que fala sobre batalhar e ser inspiração para as pessoas não desistirem dos seus sonhos.

Na música

Vitória Freitas é uma das grandes representatividades femininas nas vaquejadas. Ela é dona de grandes hits, como Pulseira da Pandora (com participação de Gabi Saiury), Não foi pela Hilux, Não Beba, Tu quer me esquecer (com colaboração de Cala Hits) e Galopadona (part. de Márcia Fellipe). No YouTube, suas músicas já somam mais de 6 milhões de visualizações. Já no TikTok, são mais de 25 milhões de views nos vídeos de regravações e músicas próprias de trabalho.

Por AC24 horas

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram