Em vídeo publicado no último domingo, 14, nas redes sociais, o ex-presidente Jair Bolsonaro (foto) afirmou que ele pode ser “um cara horrível”, mas que “o outro”, em referência a Lula, “é um cara péssimo”.

O vídeo foi gravado durante uma conversa do ex-presidente com apoiadores na Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

A declaração foi registrada dias depois de o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, fazer acenos a Lula e dizer que o petista “não tem comparação com Bolsonaro”.

“Nós estamos no mesmo barco pessoal. Se alguém porventura aqui votou no PT, pode ser que exista: não dá para comparar, eu posso ser um cara horrível, mas o outro cara é péssimo”, disse Bolsonaro neste domingo, 14.

No vídeo gravado em Angra dos Reis, o ex-presidente não citou Valdemar Costa Neto.

Bolsonaro citou ainda a previsão de déficit primário e a revogação da política armamentista de sua gestão: “Um rombo de quase R$ 200 bilhões. Essa conta quem vai pagar são vocês”.

Durante entrevista ao jornal O Diário, da região de Mogi das Cruzes e do Alto Tietê, o presidente do PL fez acenos a Lula:

“Lula não tem comparação com Bolsonaro, completamente diferente. O Lula tem muito prestígio, não o carisma que Bolsonaro tem, mas tem popularidade, é conhecido por todos os brasileiros. O Bolsonaro, não, pois tem um mandato só”, afirmou Valdemar.

Após a repercussão negativa da declaração no meio bolsonarista, Valdemar afirmou que sua fala foi retirada de contexto.

“Estão me atacando usando uma fala minha sobre o Lula que está fora de contexto. A esses, deixo um recado: Quem não tem lealdade e fidelidade, tem vida curta na política. Sou leal ao Bolsonaro e fiel aos meus princípios. Quem me conhece sabe que minha palavra não faz curva”, escreveu Valdemar no X, o antigo Twitter.

Redação O Antagonista

