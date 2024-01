O Vasco encaminhou a contratação do atacante Adson, ex-Corinthians e que atualmente defende o Nantes, da França. Os clubes chegaram a um acordo esta semana para a transferência em definitivo do jogador de 23 anos. O jogador já é esperado no Gigante da Colina para realizar os exames médicos e assinar contrato.

De acordo com o “ge”, o Vasco vai pagar 5 milhões de euros ao Nantes pela contratação de Adson, o equivalente a cerca de R$ 26,6 milhões. Mesmo valor que o clube francês pagou para obter o jogador. Agora, os clubes negociam as parcelas do pagamento, porém já está tudo encaminhado.

Esporte News Mundo

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram