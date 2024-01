O governo do Estado, por meio do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), informa que, durante procedimento de rotina, policiais penais da Unidade Penitenciária Moacir Prado, em Tarauacá identificaram, na noite desta sexta-feira,12, um buraco na parede da cela 12, na ala 2, do referido estabelecimento penal. Com a descoberta, o plano de fuga de 18 detentos foi frustrado.

Diante dos fatos, as visitas que estavam previstas para este final de semana, dias 13 e 14 em toda a Unidade masculina, serão suspensas, por medida de segurança.

