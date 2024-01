Bombeiros encontraram o corpo do jovem Daniel, que havia pulado da ponte José Nogueira Sobrinho hoje ,13, por volta das 15 horas.

Segundo informações, o filho dele também morreu no local ano passado.

Os Bombeiros do Município de Sena Madureira, foram rápidos nas buscas e encontraram o corpo do jovem minutos depois do seu afogamento.

Por Acreonline.net

