Câmeras de vigilância flagraram o momento: jovem está internada em estado grave

Uma jovem de 26 anos sofreu uma tentativa de homicídio nesta sexta-feira (12), no Bairro São Miguel, em Juazeiro do Norte, no Cariri do Ceará. Dois homens fingiram ser clientes, e um deles utilizou uma faca atacar a jovem e cometer o crime. A vítima foi socorrida em estado grave. A tentativa de homicídio foi filmada por uma câmera de vigilância do estabelecimento.

Os criminosos não levaram nada do estabelecimento, que fica . Não há confirmação se eles anunciaram um assalto, a polícia classificou o caso como ‘tentativa de homicídio’. Nas imagens divulgadas nas rede sociais, a jovem aparece mostrando algumas peças de roupa, quando um dos criminosos pega uma faca e começa a esfaquear a mulher, os dois jogam a vítima no chão e desferem vários golpes contra a vítima. Os criminosos não levaram nada do estabelecimento.

O caso gerou revolta da população e a Polícia Civil, por meio Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, segue com as investigações com a finalidade de prender a dupla e elucidar o caso.

