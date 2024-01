Em operação conjunta, realizada na última sexta-feira, 12, entre as Polícias Civis do Acre que atuam nas cidades de Acrelândia e Plácido de Castro com apoio da Polícia Militar, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão. A ação teve como alvo uma quadrilha de traficantes que estava atuando intensamente na região, que comercializava drogas, ameaçando a segurança pública.

Os policiais realizaram diligências em Acrelândia, resultando na apreensão de uma considerável quantidade de drogas, estimada em 0,5 Kg (meio quilo) e três celulares. Além disso, a operação resultou na prisão de dois indivíduos apontados como líderes do tráfico na localidade.

Os mandados de busca e prisão foram cuidadosamente executados, visando desmantelar a rede de tráfico de drogas que vinha causando preocupação na comunidade local. A investigação que antecedeu a operação identificou a dupla de traficantes como responsável por inundar a cidade com substâncias ilícitas, contribuindo para o aumento da criminalidade e prejudicando a segurança dos moradores.

Os presos foram encaminhados à delegacia local, onde aguardarão os procedimentos legais. A Polícia Civil informou que as investigações continuarão para identificar outros possíveis envolvidos na organização criminosa, garantindo assim a aplicação da justiça de forma abrangente.

Assessoria/ PCAC

