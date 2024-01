Dois jovens talentos de Sena Madureira foram selecionados para integrar o elenco do Galvez e participar da tão aguardada Copa do Brasil Sub-17. Yan Pablo Souza Ganon, mais conhecido como “Gabigol” aos 16 anos, residente no bairro Cristo Libertador, e Kauan Ferreira D’avila, também de 16 anos, oriundo da comunidade do Segundo Distrito.

Os garotos demonstraram habilidades excepcionais no campo, capturando a atenção dos olheiros e conquistando a oportunidade de representar Sena Madureira em um cenário nacional. Yan Pablo, com sua destreza notável, é conhecido por seus colegas como o “Gabigol” local, enquanto Kauan Ferreira impressiona com sua técnica refinada.

Yan, residente no vibrante bairro Cristo Libertador, e Kauan, do pacato Segundo Distrito, estão agora prontos para trilhar seu caminho no mundo do futebol de alto nível. Suas histórias são um testemunho do potencial que Sena Madureira oferece ao esporte nacional.

Familiares, amigos e a comunidade em geral estão empolgados com a jornada que se desenha para esses jovens atletas. A Copa do Brasil Sub-17 será um palco para que Yan e Kauan mostrem suas habilidades, representando não apenas o Galvez, mas também a paixão e o talento que brotam das ruas de Sena Madureira.

Por Radar 104

