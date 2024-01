Em atenção às festividades de São Sebastião que se aproximam no município de Xapuri, a Polícia Civil, através da delegacia da cidadei, realizou uma operação na tarde da última quinta-feira, 11, na Estrada da Borracha, ocasião em que prendeu duas pessoas foragidas da justiça.

F. da S. B., 34 anos, é acusado de ter assassinado um comerciante, o qual era presidente do partido PSOL, na cidade de Xapuri, em 20 de novembro de 2019, por motivo de divisa de terra.

J. da S. C., 48 anos, é acusado de roubo e encontrava-se foragido desde o ano de 2003, e no momento da prisão estava na companhia de F. da S. B., com destino ao município de Xapuri.

“A Polícia Civil está atenta a grande movimentação que já se iniciou no município e vem realizando diversas ações para garantir uma festividade tranquila à população de Xapuri. Hoje conseguimos retirar de circulação duas pessoas foragidas da justiça que estavam chegando ao município, e continuaremos com as ações durante todo esse período.”, disse a Delegada, Dra. Michelle Boscaro.

ASCOM PCAC

