O Brazil China Meeting, evento que reúne líderes governamentais e empresariais dos dois países, testemunhou a presença do governador do Acre, Gladson Cameli, nesta sexta-feira, 12. O evento, iniciado na última quarta-feira nas cidades de Shenzhen e Hong Kong, na China, destaca não apenas o potencial estratégico do Acre, mas também a importância do Brasil nas interações econômicas globais, especialmente com a China, o segundo maior parceiro comercial do país.

O evento, organizado pelo jornal Valor Econômico e o grupo Lide, que reúne executivos do mundo todo, reuniu cerca de 160 líderes de governos, setor privado e acadêmico dos dois países. Com foco em ampliar a cooperação mútua no campo econômico, destacou-se a abertura para investimentos e parcerias estratégicas. Entre os participantes estavam autoridades como o governador Wilson Lima (Amazonas), o vice-governador Felício Ramuth (São Paulo) e Luis Felipe Arellano, secretário da Fazenda da capital paulista. Os ex-ministros Katia Abreu e Raul Jungmann também estiveram presentes.

“A participação do Acre no Lide e nesta viagem à China destaca nossa região como uma oportunidade de protagonismo no cenário econômico global. Essa iniciativa reforça laços comerciais e abre portas para investimentos estratégicos. Estamos construindo pontes para o desenvolvimento sustentável e fortalecendo o Acre como um parceiro de destaque para negócios internacionais, envolvendo nosso setor produtivo e área ambiental, principalmente. Esta jornada é crucial para ampliar oportunidades e consolidar relações duradouras”, destacou o governador Gladson Cameli.

Fundador do Lide e atual co-chairman, o ex-governador de São Paulo, João Doria, fez questão de agradecer a presença do governador Gladson Cameli: “Este é um ambiente acima de tudo para fazermos negócios. E eu quero fazer algumas menções aqui, ao governador Gladson Cameli, que fez uma longa viagem pra estar aqui conosco. Então, Gladson, muito obrigado. O senhor está aqui, foi deputado federal, foi senador, tem vários mandatos, começou muito jovem, continua jovem, mas começou muito jovem na vida pública e hoje carrega a importância do Estado do Acre”.

Explorando Oportunidades com a Tencent

No centro das atenções nesta sexta-feira estava a visita da comitiva brasileira à Tencent, a segunda maior empresa tecnológica do mundo, que desempenha um papel importante nos setores de jogos, redes sociais e serviços online, além de uma gama gigantesca de inovações em diversos setores. Fundada em 1998, a Tencent é reconhecida globalmente por suas contribuições significativas, desde a popular plataforma de rede social WeChat até participações em empresas renomadas como Riot Games e Supercell.



Apesar de já possuir 23 pontos de presença no Brasil, a Tencent expressou seu interesse em expandir ainda mais sua atuação, incluindo investimentos nas áreas de inteligência artificial na saúde e soluções para o agronegócio, pontos que foram de grande interesse para o governador do Acre. A visita da comitiva liderada por Gladson Cameli ofereceu uma oportunidade única para estreitar laços e explorar colaborações bilaterais.

Potencial de exportação do Brasil para a China

Em sua presença no evento, o governador Cameli ressaltou o potencial de crescimento das exportações brasileiras para a China, estimando um aumento de 76% até o final de 2030. A Região Norte, com destaque para o Acre, apresenta um potencial de crescimento de 125,8% nos próximos cinco anos. O setor de agronegócio, especialmente a logística, foi apontado como uma grande oportunidade de investimentos.



“Em nossa visita à Tencent, exploramos oportunidades incríveis para o Acre, desde tecnologia de saúde, até agronegócio. Destaquei nosso estado como peça-chave no corredor de produção para a Ásia, reforçando nosso compromisso com práticas sustentáveis e a proximidade do Acre com o caminho para o Pacífico. O Acre está aberto para parcerias duradouras e lucrativas, alinhadas com nosso passado e prontas para construir um futuro de prosperidade com a China”, afirmou o governador.

A presença do governador do Acre ganhou destaque pela relevância estratégica do estado. O Acre já se posiciona entre os cinco estados brasileiros com maior crescimento percentual nas exportações para a China. A visita de Cameli reforça a importância do corredor rodoviário ligando a produção brasileira aos portos do Pacífico, apresentando o estado como estratégico nesse processo.

Oportunidades no Acre: logística, agronegócio e biotecnologia

No Brazil China Meeting, Cameli enfatizou as vantagens logísticas e de produção do Acre, estrategicamente posicionado entre o corredor de grãos e proteínas do Brasil e a Estrada do Pacífico. O estado, além de colher safras recordes de grãos, destaca-se na produção de carne suína e bovina, respeitando padrões sanitários internacionais e promovendo a preservação ambiental.



Além das vantagens tradicionais, o governador apresentou oportunidades no campo da biotecnologia, explorando o vasto potencial de espécies vegetais desconhecidas na região. Estima-se que mais de quatro mil espécies possam ser estudadas e desenvolvidas para diversos setores, incluindo alimentação, cosméticos e farmacologia.

Em suas palavras, Cameli destacou a sólida colaboração entre Brasil e China em ciência, energia e agronegócio. O governador enfatizou a importância de uma relação pragmática, segura e de longo prazo para os investimentos chineses. Convidando os empresários chineses a explorarem as potencialidades do Acre, ele reforçou a harmonia entre a produção sustentável, o respeito ambiental e as oportunidades de negócios.

Perspectivas promissoras para as relações Brasil-China

A presença ativa do governador Gladson Cameli no Brazil China Meeting não apenas reforçou a importância do Brasil na cena econômica global, mas também abriu portas para parcerias e investimentos estratégicos entre o Acre e a China. Com uma visão de colaboração mútua, o evento destaca as perspectivas promissoras para as relações bilaterais entre os dois países.

Por Samuel Bryan- Agência de Notícias do Acre

Foto: Diego Gurgel/Secom

