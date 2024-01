Começou a circular nas redes sociais um vídeo que mostra o momento em que traficantes do “tribunal do crime” arrancam os dedos de um homem suspeito de praticar assaltos no bairro da Compensa, na zona oeste de Manaus.

Na quarta-feira (10), o homem foi flagrado pelo líder do tráfico da região roubando em uma rua do bairro. Em seguida, o suspeito foi capturado por outro indivíduos do crime e levado para uma casa onde partes dos seus dedos foram decepados com uma faca.

O vídeo gravado pelos próprios criminosos mostra que o homem teve as mãos amarradas com uma corda e uma camisa foi enrolada em volta do seus rosto para abafar os gritos de dores enqaunto seus dedos eram cortados.

“Aqui, estava roubando no bairro. Nunca mais tu vai roubar no bairro. Aqui não é brincadeira não”, diz um dos traficantes.



O homem foi socorrido e encaminhado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias. e teve os dedos costurados.

Veja vídeo:

Fonte: D24am

