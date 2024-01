A Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE) divulgou na última quinta, 11, as modalidades e as datas das Seletivas dos Jogos Escolares Sub-18, no feminino e no masculino. Os eventos serão disputados entre os meses de fevereiro e março em Rio Branco, Senador Guiomard e Brasileia.

“As inscrições serão abertas conforme o regulamento geral e específicos das modalidades. Não serão cobradas inscrições dos participantes nas seletivas, mas todos os estudantes/atletas deverão estar filiados à FADE e em dia com as suas anuidades. Isso vale também para os professores e técnicos”, explicou o presidente da FADE, João Renato Jácome.

CREF será exigido

De acordo com João Renato Jácome, permanece inalterada a regra de que o professor/técnico deve possuir registro vigente e regular no Conselho Regional de Educação Física (CREF).

Competições

Campeonato Acreano Escolar de Taekwondo (10/02)/Rio Branco

Campeonato Acreano Escolar de Xadrez (10/02)/Rio Branco

Campeonato Acreano Escolar de Tênis de Mesa (24/02)/Rio Branco

Campeonato Acreano Escolar de Basquete 3×3 (09/03)/Senador Guiomard

Campeonato Acreano de Judô e Para-judô (16/03)/Brasileia

Campeonato Acreano Escolar de Atletismo (23/03)/Rio Branco

Campeonato Acreano Escolar de Karatê (23/03)/Rio Branco

Campeonato Acreano Escolar de Vôlei de Praia (23/03)/Rio Branco

