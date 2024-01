Os moradores do bairro Cidade Nova, em Sena Madureira, amanheceram sob um véu de tristeza com a notícia do falecimento do estimado barbeiro local, conhecido carinhosamente como “Manin”. O morador antigo da região deixou um vazio na comunidade que se acostumou com a presença acolhedora e o talento único de Manin.

Manin, que dedicava suas habilidades diariamente em sua barbearia no coração do bairro, conquistou a estima e a confiança da população local ao longo dos anos.

A notícia da morte de Manin deixou a comunidade consternada. A suspeita é de que a causa tenha sido um infarto, ocorrido de forma repentina.

O barbeiro estava tranquilamente dormindo ao lado de sua esposa quando o trágico evento se desenrolou, surpreendendo a todos.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram