O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (12), na Rua Rio de Janeiro, no bairro Floresta, em Rio Branco (AC).

Segundo informações de populares, um idoso identificado como Theodoro Ferreira, de 82 anos, teria saído de um supermercado local quando resolveu realizar a travessia da Rua Rio de Janeiro, no momento em que um caminhão frigorífico, conduzido por um homem identificado apenas como André, trafegava no sentido bairro-centro. O motorista do caminhão ao perceber que o idoso iria atravessar na frente do veículo, conseguiu realizar uma manobra brusca, evitando a colisão frontal, porém o idoso ainda foi atingido pela lateral do veículo pesado, vindo a cair no chão.

Populares que presenciaram os fatos ligaram rapidamente para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que devido as informações repassadas, enviou a viatura de suporte avançado (01). Assim que os socorristas chegaram ao local, todos os procedimentos foram devidamente realizados, e Theodoro foi estabilizado e encaminhado para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

O médico plantonista do Samu, Dr. Victor, relatou que o paciente teve um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza leve e algumas escoriações na cabeça. O idoso apresentava desorientação devido à pancada na cabeça, porém, foi entregue em estado de saúde estável, onde deverá passar por novas avaliações pela equipe médica plantonista do PS.

O motorista do caminhão permaneceu no local, onde prestou todas as informações para as autoridades policiais.

A Polícia Militar foi acionada e uma equipe de militares do 1º Batalhão deu os primeiros suportes e, posteriormente, chamou o Batalhão de Trânsito (BPTRAN) para colher todas as informações pertinentes ao acidente.

Por: ContilNet

