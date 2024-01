Com a filha bebê no colo, uma jovem de 18 anos foi espancada pelo ex-marido de 26 anos por volta das 22h da noite de ontem (11).

A violência doméstica aconteceu em uma casa no bairro Nacional, zona Norte de Porto Velho (RO).

A vítima tinha terminado o relacionamento com o acusado no dia anterior e na noite seguinte ele foi até o apartamento dela.

Mesmo vendo a ex com a filha de ambos no colo, o acusado espancou a vítima com socos no rosto e enforcamentos.

Na sequência, ele fugiu ameaçando matá-la caso chamasse a polícia.

A vitima acionou a Policia Militar e registrou a ocorrência. O agressor não foi localizado.

