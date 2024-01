Com intuito de revisar e debater o Planejamento Estratégico da Polícia Militar do Acre (PMAC) para o ano de 2024, foi iniciado na manhã da última terça-feira, 9, um encontro com o alto comando da instituição. A reunião, que conta com profissionais da capital e do interior do Estado, será estendida até a quarta-feira, 10, no Centro Integrado de Ensino em Pesquisa em Segurança Pública (Cieps), em Rio Branco.

Com a apresentação do Planejamento Estratégico que mostra: Missão, Visão e Valores a serem adotados pela instituição, anualmente, o comando tem buscado o realinhamento das suas ações, que visam oferecer uma gestão eficiente e uma segurança pública de qualidade ao cidadão acreano. Com a análise das metas alcançadas em 2023, o comando estabelece as diretrizes para o ano que se inicia.

Também foram tratados e apresentados assuntos fundamentais para o funcionamento da PM do Acre, como gestão orçamentária e administrativa, projetos em desenvolvimento, valorização profissional, entre outras temáticas que são importantes e impactam diretamente em um excelente atendimento que será ofertado à população acreana.

O destaque maior do encontro ficou em realinhar e planejar as ações de 2024, conforme afirma o coronel Luciano Dias Fonseca, comandante-geral da PMAC. “Esse é o momento para avaliar o que deu certo ou não, fortalecer as ações positivas e focar naquilo que é mais importante para instituição e também para sociedade, para avançarmos em uma gestão operacional e administrativa eficiente”, disse.

O comandante aproveitou para enfatizar o trabalho desenvolvido pela instituição, cujos frutos são os dados operacionais de 2023 alcançados pela Polícia Militar, reflexo de todo um planejamento feito no início do ano passado. “São ações coordenadas pela nossa Diretoria Operacional, fruto de um esforço e de um plano de ação muito bem organizado e executado por todos”, disse.

Estiveram presentes ao encontro os diretores operacional: coronel Marta Renata Freitas; de planejamento: coronel Manoel Jorge da Silva; de logística e patrimônio: coronel Ellen Pontes e representante da Diretoria de Saúde: tenente-coronel Cleifa Taumaturgo; além dos comandantes dos batalhões de área da capital e do interior e das unidades especializadas e chefes de assessorias.

Assessoria de Comunicação da PMAC

