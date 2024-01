Um bebê de apenas três meses de vida foi agredido violentamente pelo próprio pai, em meio a um desentendimento entre o homem e sua esposa , na noite da ultima quarta-feira , 10 , no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

De acordo com as informações, um casal identificado como João Kassio Costa Lourenço, de 32 anos, e Nayane Souza de Aquino, de 25 anos, tiveram um desentendimento. A mulher estava com o bebê no colo, quando João perdeu o controle e começou a agredir mãe e filha, desferindo vários socos nas duas. Após as agressões, o agressor, que trabalha como motorista por aplicativo, fugiu do local em sua moto, tomando rumo desconhecido.

A Polícia Militar foi acionada e a equipe do primeiro batalhão confirmou a veracidade das informações. Posteriormente, solicitaram a presença do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), cuja equipe prestou os devidos socorros à mãe e à criança. Ambas foram encaminhadas para o Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. A mulher teve algumas escoriações pelo corpo, devido as agressões sofridas, já a criança se encontrava em estado de saúde mais grave, pois tinha um hematoma na cabeça. A Polícia ainda realizou buscas na tentativa de prender o pai, que é o marido e agressor, porém o suspeito não foi localizado.

O fato foi informado ao Juizado da Infância e Adolescência.

Por: Jamile Romano – Oriobranco.net

