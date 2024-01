A vítima estava sentada em um bar quando a amiga foi até o local para “tirar satisfações”

Sara Nunes Ferreira, 20, é suspeita de ter assassinado a facadas a amiga Ana Beatriz Machado, 22, em um bar. A suspeita é que a autora do crime acreditava que a vítima estaria flertando com o namorado dela.

O caso aconteceu no Bairro Novo Horizonte, em Marabá, no Pará. De acordo com informações do jornal Cidade Alerta, antes do crime, Sara chegou a trocar mensagens por uma rede social com Ana Beatriz.

Em depoimento à polícia, a suspeita contou que uma briga começou a partir de fofocas no ambiente de trabalho dela. Ainda segundo Sara, Ana Beatriz teria mandando mensagens para seu namorado e iss a levou até o bar para tirar satisfações, mas a situação teria “fugido do controle”.

A vítima conversava com amigos quando foi surpreendida pela suspeita. A agressora já chegou no bar com uma faca e já aborodu Ana dando os golpes fatais.

Ana Beatriz foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Sara foi abordada pelos policiais e presa em flagrante. A autora do crime foi autuada por homicídio e está à disposição da Justiça.

