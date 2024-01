Mecânicos de uma oficina em Rio Branco tomaram um susto ao abrir o capô de um carro ao se depararem com uma cobra jibóia de mais de 2m, na manhã desta quarta-feira, 10.

Segundo o gerente da oficina, Marcos Paulo, uma cliente que estava com o carro sem funcionar há dias por um problema na embreagem solicitou o guincho da empresa para o transporte do veículo até o pátio da oficina. O mecânico, ao tentar acessar o capô para realizar o conserto, se deparou com uma serpente de mais de dois metros, arisca, que já ensaiava o momento do bote.

“Ele abriu o capô e fechou rapidamente. Solicitamos a presença do Corpo de Bombeiros, que fez a coleta do animal com segurança”, disse Marcos Paulo, que explicou que a cobra deve estar no veículo há dias devido o mesmo estar parado à espera de conserto.

As jiboias são encontradas em várias regiões da América Central e América do Sul. No Brasil ela é vista na Amazônia, na Mata Atlântica, no Cerrado, na Caatinga e no Pantanal. Além disso, são animais noturnos mas que podem ser vistos durante o dia. Elas possuem hábitos terrestres e semi-arborícolas.

Acima de tudo, ela apresenta um comportamento conhecido como “senta-espera”. Ou seja, elas permanecem em locais em que não são facilmente avistadas e esperam o momento que seu alimento chegue até elas. Na captura, ela enrola seu corpo no animal, enrolando-o e apertando-o até que os movimentos respiratórios cessem e a presa morra por asfixia.

Veja o vídeo da jibóia após ser encontrada por mecânicos:

Por Whidy Melo AC24Horas

