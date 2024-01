Uma jovem, de 22 anos, foi agredida e trancada por mais de 15 horas em sua própria residência, localizada no bairro Três Marias, na zona leste da capital. O autor do crime é o ex-namorado da vítima, Tiago F.S., de 23 anos.

A jovem estava em casa, na companhia de um amigo, quando o ex-namorado invadiu o local.

Com raiva, ele começou a espancar a vítima com um capacete. O rapaz que estava na casa com ela saiu correndo, deixando a amiga apanhando.

O agressor pegou o celular da ex-namorada e saiu do local, deixando-a trancada na residência.

Somente 16 horas depois, a vítima conseguiu sair da própria casa e pediu ajuda para a PM.

Tiago não foi encontrado, mas já está sendo investigado pela Polícia Civil.

Por: Rondoniaagora

