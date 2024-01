A presidente da câmara municipal de Sena Madureira, vereadora Ivoneide Bernardino, participou na manhã de hoje (10) da cerimônia de posse dos conselheiros tutelares eleitos no município para o quadriênio de 2024-2028. Tomaram posse no dia de hoje os conselheiros Emerson Espíndola, Nires Neta, Tupan Diniz, Gerssinaira Matos, e Aldeniza Vela. Além dos suplentes.

Em sua fala, a presidente destacou a importância do órgão na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes e colocou o poder legislativo à disposição para futuras parcerias.

“Desejo sucesso aos novos conselheiros, e enquanto presidente da câmara municipal me coloco a disposição para trabalharmos em parceria. Defender as crianças e adolescentes é um dever de todos nós, portanto essa união dos órgãos públicos em torno dessa pauta é de suma importância. Parabéns também ao CMDCA, em nome da presidente Sizene Nunes, pela atuação durante o processo eleitoral”, disse.

A solenidade contou com a presença do secretário municipal de finanças, Dr. Getulião Saraiva (Representando o prefeito Mazinho Serafim), do secretário de cidadania Daniel Herculano, da presidente do CMDCA, Sizene Nunes, do secretário de educação, Altemir Lira, e de representantes da polícia militar, do ministério público, e da igreja católica.

Assessoria

