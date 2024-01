Em mais uma demonstração do compromisso com a saúde pública do Acre, o governo do Estado, por meio das secretarias de Administração (Sead) e de Saúde (Sesacre), lançou na edição desta quarta-feira, 10, do Diário Oficial do Estado (DOE), o Edital de Processo Seletivo Simplificado, para o provimento de 1.020 cargos na Saúde do Acre. Os vencimentos são de R$ 1.721,20 para nível médio e de até R$ 10.046,39 para nível superior.

Os cargos de nível médio são para técnico de enfermagem e, no caso de nível superior, as oportunidades são para os cargos de biomédico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico e terapeuta ocupacional.

As inscrições serão realizadas pela internet, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) https://www.ibfc.org.br/ das 8h do dia 11 de janeiro até às 21h do dia 4 de fevereiro. As provas objetivas serão aplicadas no dia 3 de março em Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá.

O valor da inscrição será de R$ 53,00 para os cargos de nível médio e R$ 72,00 para os cargos de nível superior. O prazo de validade do processo seletivo simplificado é de dois anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.

O secretário de Estado de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, destacou a importância do edital. “São 1.020 vagas que representam um investimento significativo do governo do Acre para melhorar a saúde da nossa população não só na capital, mas principalmente no interior. Estamos comprometidos em garantir um atendimento de qualidade à população acreana e depois de empossar 278 profissionais em dezembro, já começamos 2024 com essa grande notícia, a pedido do governador Gladson Cameli”, afirmou o titular da pasta.

Clique aqui para ler o edital completo.

Agnes Cavalcante Agência de Noticias do Aacre

Foto: Odair Leal/Sesacre

