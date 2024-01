Para quem acredita em começar o ano com o pé direito, 2024 chegou trazendo um bom motivo de comemoração para pelo menos 56 policiais militares do Acre. Eles fazem parte de mais um grupo de oficiais e praças que foram promovidos pelo governo do Estado do Acre a novos postos e graduações, em solenidade realizada na tarde da ultima segunda-feira, 8, em frente ao Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Acre (PMAC), em Rio Branco.

Ao todo, 36 praças foram promovidas a novas graduações, enquanto outras 13 foram nomeadas ao primeiro posto do oficialato. Sete oficiais também ascenderam a novos postos, assumindo responsabilidades ampliadas na gestão organizacional da PMAC.

O comandante-geral da instituição, coronel Luciano Dias Fonseca, expressou sua satisfação e ressaltou a importância desse momento. Em suas palavras, o coronel enfatizou que a promoção dos militares é um reconhecimento pelo árduo trabalho e dedicação que eles têm demonstrado em prol da segurança pública e da comunidade em que vivem. “Valorizar esses profissionais é essencial para fortalecer nossa Polícia Militar e, consequentemente, proporcionar um serviço de maior qualidade ao nosso estado”, pontuou.

O 1º tenente Emerson Richard, um dos 56 militares agraciados na solenidade, reconhece que esse momento representa não apenas uma conquista pessoal, mas também um marco em sua jornada profissional. Para o militar, que há 30 anos veste a farda da Polícia Militar do Acre, a palavra de ordem é gratidão, à Deus, à família, aos colegas de farda e à instituição da qual faz parte.

“Toda vez que um policial militar, seja ele praça ou oficial, é promovido, a gente tem que lembrar de ser grato a todos que nos levaram até ali. Esse novo degrau, que subimos hoje, vai trazer outras responsabilidades, mas também amadurecimento. Essa é uma oportunidade da instituição oxigenar seus quadros, trazendo a visão de homens e mulheres com um outro olhar de mundo, que está em constante transformação”, concluiu o oficial, enfatizando o sentimento de realização comum a ele e aos colegas.

Primeiro-tenente Emerson Richard foi um dos promovidos. Foto: Joabes Guedes/PMAC

O evento, realizado com a presença de oficiais e praças da instituição e autoridades civis do Estado, além de amigos e familiares dos promovidos, reforçou o compromisso do governo do Estado do Acre, por meio da Polícia Militar, com a valorização e o crescimento de seus integrantes. O ato destacou não apenas suas habilidades individuais, mas também a confiança depositada pela PMAC em suas capacidades de atuar em novas funções.

Joabes Guedes – Agência de Noticia do Acre

