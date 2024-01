Uma guarnição do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) apreendeu na manhã desta terça-feira, 9, drogas em um terreno baldio no bairro Jardim Botânico, em Senador Guiomard.

Informações davam conta de que o terreno estava sendo utilizado para esconder drogas e armas. Os militares se deslocaram ao endereço, e durante as buscas encontraram 19 pacotes que totalizaram 204 gramas de cocaína.

O material apreendido foi entregue na Delegacia de Senador Guiomard para os procedimentos necessários ao caso.

Por: Assessoria de Comunicação da PMAC

