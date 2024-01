A criança está internada em estado grave no Hospital e Pronto Socorro da Criança

Manaus – Um homem identificado apenas como Moabe é suspeito de ter espancando a filha, uma criança de apenas 2 anos de idade, nesta segunda-feira (8), no bairro Tarumã, na zona oeste da capital. A menina está internada em estado grave, no Hospital e Pronto Socorro da Criança – Joãozinho, zona leste da capital.

De acordo com informações Moabe não aceitava o término do relacionamento com a companheira e foi até a casa dela com a desculpa de que queria ver a filha. A mulher não estava em casa, e o homem levou a criança para a casa dele, sem o consentimento da mãe. Quando a mulher foi buscar a filha, o pai espancou a criança e fugiu.

Em nota, a Delegacia Especializada Em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), informou que o caso está sendo investigado e que não pode fornecer mais informações.

A criança foi encaminhada para o Hospital e Pronto Socorro da Criança – Joãozinho, onde se encontra em estado grave.

D24am.

