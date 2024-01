Um menino de 1 ano e 3 meses de idade morreu após ser atropelado acidentalmente pelo pai na manhã desta segunda-feira (8) em Iguaraci, no Sertão. O pai da criança realizou uma manobra acidental e atropelou o filho enquanto dava ré no veículo.

O caso ocorreu em uma casa na zona rural de Iguaraci. A criança chegou a ser socorrida e levada ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com a delegada Andreza Gregório, responsável pelas investigações do caso, uma perícia foi realizada no local do acidente e em seguida o corpo do menino foi encaminhado para o IML de Caruaru, no Agreste. Os detalhes do ocorrido estão sendo investigados.

“A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia Seccional de Afogados da Ingazeira, informa que o fato foi registrado como homicídio culposo de trânsito. O fato segue em apuração pela Delegacia de Iguaracy”, disse a polícia em nota.

Por g1 Caruaru

