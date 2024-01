Uma colisão frontal entre dois caminhões na BR-435, entre Colorado e Cerejeiras resultou em uma tragédia, com a confirmação de duas vítimas fatais, sendo mãe e filho, um motorista foi socorrido em estado grave e outro

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma carreta carregada com soja bateu de frente com um caminhão boiadeiro.

A colisão aconteceu na ponte do Rio Escondido, mãe e filho que estavam na carreta foram lançadas para fora da cabine e sofreram morte instantânea, o motorista está preso às ferragens, mas consciente. O condutor do boiadeiro foi socorrido ao hospital de São Lucas de Cerejeiras em estado grave.

A Polícia Militar (PM), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros de Cerejeiras estão no local. O tráfego está interrompido nos dois sentidos da rodovia.

