Para os interessados em ingressar no serviço público como servidor de carreira na Secretaria de Estado da Fazenda do Acre (Sefaz/AC), a oportunidade para inscrever-se no aguardado concurso público para provimento de vagas na instituição se encerra nesta quarta-feira, 10. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.cebraspe.org.br/concursos/sefaz_ac_23.

Com edital aberto desde o dia 13 de dezembro, o certame visa ao preenchimento de 164 vagas, sendo 48 para os cargos de auditor da Receita Estadual (nível superior); 9 para contador (nível superior); 47 para especialista da Fazenda Estadual (nível superior); e 60 vagas para técnico da Fazenda Estadual (nível médio).

As remunerações podem chegar a R$ 20 mil para o cargo de auditor, mais de R$ 9 mil para especialistas e contador e a mais de R$ 3 mil para o cargo de técnico.

“A valorização do servidor público começa pela realização do concurso, porta de entrada, e tem sido uma das metas da gestão Gladson Cameli oportunizar novas vagas que fortaleçam a Sefaz e colaborem no desafio de contribuir para o desenvolvimento econômico e a saúde fiscal do Estado do Acre”, diz o secretário da Fazenda, Amarísio Freitas.

O certame tem como banca organizadora o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As etapas de avaliação incluem provas objetivas para todos os candidatos. O cargo de auditor da Receita Estadual, por sua vez, contará também com prova discursiva.

As provas serão realizadas em Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá.



Os valores das taxas de inscrição são de R$ 247,00 para auditor da Receita Estadual, R$ 153,00 para contador e especialista da Fazenda Estadual; e de R$ 90,00 para técnico da Fazenda Estadual.

O concurso representa uma importante iniciativa do governo acreano, pois à medida que proporciona oportunidades de trabalho e a desejada estabilidade financeira, fortalece também a equipe de profissionais técnicos da Sefaz, aprimorando a eficiência e a qualidade dos serviços prestados ao contribuinte e à sociedade em geral.

“É uma oportunidade de ingressar no serviço público e alcançar a tão sonhada estabilidade financeira em uma secretaria de suma importância como a Sefaz, que colabora para que o Estado possa cumprir a sua função social e tenha recursos para manter seus serviços públicos com qualidade”, disse o secretário adjunto da Receita, Clóvis Gomes.

Ele destaca ainda que o último concurso foi realizado há mais de 14 anos e que muitos servidores de carreira estão prestes a se aposentar. Dessa forma, o concurso deverá suprir essa carência diante da demanda de trabalho da secretaria, que vem aumentado consideravelmente e necessita de pessoas qualificadas para o desafio.

Para mais informações sobre o concurso, basta entrar em contato pelo número de telefone (68) 3212-7707 ou pelo endereço eletrônico [email protected].

Confira o edital de abertura e o de retificação clicando aqui.

Por André Ricardo – Agência de Notícias do Acre

