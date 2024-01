Mais uma arma de fogo de fabricação artesanal foi apreendida por uma guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC), na tarde do ultimo domingo, 7, na travessa da Judia, no bairro Recanto dos Buritis.

A equipe policial realizava patrulhamento pelo bairro quando visualizou um indivíduo que correu ao notar a presença da viatura. O homem estava com um arma de fogo na mão, então a guarnição realizou o acompanhamento a pé, porém o indivíduo conseguiu escapar, jogando a arma às margens do Igarapé Judia.

Os militares recolheram a arma e a encaminharam para a Delegacia da Segunda Regional para os procedimentos cabíveis.

Por: 2° Batalhão da Polícia Militar do Acre (2° BPM)

