Após intensa troca de tiros, na manhã do ultimo domingo, 7, equipes da Polícia Militar do Acre (PMAC) recuperaram um veículo recém-roubado e capturaram três agentes, um deles menor de idade, autores de um roubo com emprego de arma de fogo na região do Belo Jardim, no 2º Distrito da capital. A ocorrência foi atendida por uma guarnição do 2º Batalhão, com apoio de uma equipe da Companhia Rotam, do Batalhão e Operações Especiais (Bope).

Os militares do 2º Batalhão foram informados de que quatro homens armados haviam efetuado um roubo, minutos antes, em uma residência nas proximidades da escola Manoel Machado. Os criminosos haviam levado diversos objetos, além de um veículo da família, tomando em seguida rumo ignorado.

Durante o deslocamento, a equipe se deparou com o carro roubado no ramal da Judia, em direção oposta à viatura, no entanto os criminosos desviaram e passaram a atirar contra a guarnição. Os policiais revidaram os tiros, e conseguiram abordar o veículo em frente ao Posto Correntão, quando uma equipe da Rotam, que prestava apoio, interrompeu a fuga em um bloqueio bem sucedido.

Um dos homens conseguiu fugir durante o acompanhamento policial, mas os outros três foram detidos portando uma arma de fogo. Um deles foi alvejado pelos disparos, no entanto, recebeu atendimento médico no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), entes de ser levado à delegacia.

por: Assessoria de Comunicação da PMAC

