O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), informa que tem garantido condições necessárias de segurança de trafegabilidade no transporte fluvial no rio Acre, em Xapuri.

Desta forma, esclarece que a nova embarcação encaminhada ao município deve passar por ajustes essenciais, para em breve iniciar operações.

Além disso, o Deracre ressalta que os moradores de Xapuri contam com duas embarcações que têm dado total apoio para que o transporte hidroviário da região não seja prejudicado. Serviços essenciais como saúde, segurança e alimentação não estão comprometidos.

Sócrates Guimarães

Presidente do Deracre

Por: Agência de Noticia do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram