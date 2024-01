Um jovem de 16 anos morreu e outro, de 23, ficou ferido durante uma troca de tiros em Assis Brasil, no interior do Acre, na tarde desse domingo (7). A Polícia Militar (PM-AC) foi acionada após moradores da região do bairro Cascata avistarem Edson da Silva Ferreira Filho caído em uma rua atrás da Unidade Mista do município.

Os policiais constataram que o adolescente estava ferido com um tiro, e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi levado a um hospital, mas morreu na unidade.

Ainda conforme a PM, após acompanharem o deslocamento do adolescente até o hospital, um amigo dele, Luan Araújo, de 23 anos, chegou à unidade com um ferimento na testa em busca de atendimento. O ferimento foi sem gravidade, de acordo com a PM.

Testemunhas relataram à PM que se tratava de um conflito entre facções criminosas da região, e o local foi isolado para evitar possíveis retaliações. A dupla foi vista circulando em uma motocicleta vermelha quando começaram os disparos e caíram do veículo. Araújo se levantou, pegou uma arma e foi embora do local.

A polícia fez o patrulhamento na região em busca dos outros envolvidos no tiroteio, mas ninguém foi preso. Uma munição calibre .9mm foi encontrada no local, e entregue à Polícia Civil.

Por g1 AC

