A vereadora e atual presidente da câmara municipal de Sena Madureira, Ivoneide Bernardino (MDB) cedeu entrevista à rádio Cidade FM, durante o programa do comunicador Everaldo Cardoso, na tarde desta segunda-feira (08) e abordou vários assuntos importantes.

Dentre os quais cabe destacar sua articulação para a aprovação dos projetos que viabilizaram a implantação da casa de apoio em Rio Branco, para pacientes que vão em busca de tratamento, bem como a doação do terreno para a construção do Hospital do Rim, ambos aprovados por unanimidade na câmara municipal.

Além disso, a parlamentar também destacou o lançamento do projeto “Sonho de Menina Sou Debutante” que vai ocorrer no dia 27 de Janeiro. De autoria de Ivoneide, o projeto garante o da festa de debutantes a meninas de famílias de baixa renda, além de outros benefícios.

“Foi uma conversa muito proveitosa, agradeço ao amigo Everaldo pelo convite, e a oportunidade de falarmos um pouco sobre nosso trabalho. Seguimos trabalhando e buscando melhorias para o nosso povo”, disse Ivoneide Bernardino.

Por Ascom

