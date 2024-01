O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), trabalha, nesta segunda-feira, 8, na limpeza de entulhos acumulados em torno dos pilares das pontes sobre o Rio Acre, em Rio Branco.

O presidente do Deracre, Sócrates Guimarães, destaca que é uma atividade de preservação e prevenção, já que o acúmulo de entulhos nos pilares de sustentação impossibilita o fluxo das águas, além de comprometer a estrutura das edificações.

“Mais uma ação sendo iniciada pelo Deracre em Rio Branco. Estamos com a nossa equipe trabalhando na limpeza e remoção dos entulhos nos pilares”, destacou.

Com a elevação das águas do Rio Acre, uma equipe do departamento foi montada para trabalhar na retirada dos entulhos, galhos e troncos de árvores que ficam nos pilares de pontes.

O Deracre segue avançando com obras em todo o estado.

Por: Gabriel Freire – Agência de Noticias do Acre

