Neste domingo, 07, o jornalista Jota Cavalcante compartilhou um vídeo com nossa equipe, revelando as consequências da cheia do Rio Iaco após intensas chuvas.

As imagens, capturadas nas proximidades da recém-inaugurada ponte do 2º distrito de Sena Madureira, evidenciam um cenário marcado pelo aumento significativo do nível da água, atingindo 8,61 metros, conforme informações da Defesa Civil Municipal.

O vídeo destaca a presença de numerosos balseros, ou seja, árvores arrastadas para o leito do rio devido à enchente.

Confira o vídeo:

Por AcreOnline.net

