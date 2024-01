O Rio Branco joga contra o Desportivo Brasil neste domingo, 7, às 13h15(hora Acre), no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz, em um duelo válido pelo grupo 16 da Copa São Paulo. O Estrelão perdeu na estreia do torneio e por isso precisa vencer para manter as chances de classificação.

Vai mexer na equipe

Depois de uma atuação bem abaixo na derrota para o Santa Cruz, o técnico Eriano dos Santos (Chumbinho) vai promover mudanças no Rio Branco.

“Estamos avaliando, mas teremos no mínimo duas alterações. Precisamos vencer a partida”, disse Chumbinho.

Outro jogo

No outro jogo do grupo 16, o Santa Cruz, de Pernambuco, joga contra o Capivariano, a partir das 11 horas (hora Acre).

