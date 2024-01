Noite do último sábado (6), um jovem de 24 anos foi assassinado em sua residência, localizada na rua Eldorado, no bairro Belo Jardim 2, em Rio Branco. Quatro homens armados invadiram a casa, arrombaram as portas e atacaram a vítima com vários disparos.

Após o crime, os criminosos empreenderam fuga, deixando o jovem gravemente ferido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar os primeiros socorros, mas, infelizmente, a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A motivação e a identidade dos assassinos ainda são desconhecidas, e as autoridades locais estão investigando o caso.

Por AcreOnline.net

