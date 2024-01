Na madrugada deste domingo 07, o bairro Taquari em Rio Branco foi cenário de uma execução chocante, evidenciando a crescente violência nas disputas entre facções criminosas.

Bruno da Silva Nascimento, 19 anos, acusado de incendiar uma residência no dia anterior, foi morto a tiros por três indivíduos encapuzados. Sua namorada de 13 anos também foi alvejada, sendo socorrida e levada ao hospital.

A polícia está em busca dos criminosos, enquanto familiares e autoridades lidam com as repercussões do episódio.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram