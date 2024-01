Acusados fugiram do local. Aproximadamente 15 cápsulas de pistolas calibres .40 e 9mm foram achadas no local

O vídeo de câmera de segurança registrou o momento da execução a tiros do ex-presidiário Cleiton Nogueira da Silva, 42, conhecido como “Pampa” foi executado com vários tiros.

O crime aconteceu na tarde deste sábado (06) em uma conveniência na Rua Castro Alves com Cecília Meireles, bairro São Sebastião, na zona Norte de Porto Velho (RO).

No vídeo observa-se que o homem estava sentado em uma cadeira e bebendo, no momento em que dois criminosos em um carro de cor branca passam e depois retornam. Eles já descem atirando contra Cleiton, que ainda tenta reagir, mas sem êxito.

A vítima foi atingida com vários tiros e morreu no local.Cleiton tinha passagem no sistema penitenciário

Os acusados fugiram do local. Aproximadamente 15 cápsulas de pistolas calibres .40 e 9mm foram achadas no local.

