Na tarde da última quinta-feira, uma carreta carregada de produtos de limpeza tombou na BR-364, entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

Apesar do trecho ser considerado em boas condições, especula-se que a principal causa do acidente tenha sido o cansaço e a sonolência do motorista.

Até a manhã seguinte, apenas danos materiais foram registrados, mas a carreta permanecia tombada no local.

Confira o vídeo:

Por AcreOnline.net

