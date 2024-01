Por determinação do prefeito Mazinho Serafim (Podemos), a prefeitura de Sena Madureira por meio da secretaria municipal de serviços urbanos (SEMSUR) está realizando a implantação de iluminação LED nas ruas do segundo distrito.

A ação foi solicitada pelo vereador Sidiney Araújo, e o presidente da associação de moradores, Raimundo Nonato (Louro). De acordo com o titular da SEMSUR, Adevaldo Rodrigues (Boa Ideia), serão implantadas cerca de 90 lâmpadas e braços nos postes da comunidade.

Segundo o prefeito, outros bairros também serão contemplados. “Demos início a essa intervenção para garantir mais segurança aos moradores do segundo distrito. Vamos realizar o mesmo tipo de trabalho em outros bairros. Atendemos ao pedido do vereador Sidiney Araújo e do presidente Louro, que sempre tem trazido algumas reivindicações ao nosso conhecimento”, disse Mazinho Serafim.

Vale destacar que as luminárias foram adquiridas através de uma emenda destinada pelo senador Sérgio Petecão (PSD-AC), um dos grandes parceiros da atual gestão. O trabalho já ocorreu em várias ruas da região central.

Fotos: Cedidas

por: Assessoria

