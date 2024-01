Uma pistola Taurus TH9 calibre 9mm e um revólver Taurus calibre .38 foram apreendidos, e três indivíduos presos na manhã desse sábado, 06, na rua Aldeota com Moa, no bairro Praia do Amapá, por militares do 2º Batalhão.

A ocorrência se deu a partir de informações levantadas pelo setor de inteligência do 2° Batalhão. A informação trazia ainda a possibilidade de haverem integrantes de facções rivais, que poderiam estar escondidos em alguma casa pelo bairro.

Quando a viatura policial chegou na esquina das ruas, avistaram dois indivíduos que se evadiram ao notarem a presença da Polícia Militar, os quais correram para dentro da residência que estavam na frente, sendo que um deles estava com uma arma na mão.

Na hora da prisão, este indivíduo que estava com a arma na mão tentou correr e apontou a arma para um dos militares. Diante da iminente e injusta agressão, o policial efetuou um disparo, cujo projétil transfixou, atingindo-o nas duas pernas.

Após o disparo, foi possível deter o homem e apreender a primeira arma. O segundo indivíduo viu o padrão da abordagem e não resistiu. Com ele foi encontrada a segunda arma de fogo.

O terceiro indivíduo, que estava desarmado, entrou em luta corporal com a guarnição, que fez o uso necessário de técnicas de imobilização e algemação.

Os três receberam voz de prisão, e foi acionada a viatura do SAMU para o atendimento do indivíduo ferido nas pernas. Posteriormente, todos foram conduzidos a Delegacia de Flagrantes (Defla) para as medidas cabíveis.

2° Batalhão da Polícia Militar do Acre (2° BPM)

