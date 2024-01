Uma guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreendeu duas armas de fogo de fabricação artesanal e prendeu três homens, um deles foragido da Justiça, em ocorrência na madrugada da ultima sexta-feira, 5, no bairro Cidade do Povo.

Os militares patrulhavam pela área, com informações sobre iminente confronto de membros de facções criminosas, quando observaram dois indivíduos tentando fuga com a aproximação da viatura.

Os homens entraram em uma casa e pularam para um quintal aos fundos, quando foram interceptados e presos. Um deles portava uma arma de fogo artesanal, e tinha um mandado de prisão em aberto.

Na casa onde tentaram se refugiar, os militares prenderam o outro indivíduo, que tinha outra arma de fogo artesanal em seu poder. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos cabíveis.

Por Polícia Militar de Acre (2° BPM)

