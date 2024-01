Equipes do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) e das Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), da Polícia Militar do Acre (PMAC), apreenderam na madrugada deste sábado, 6, duas armas de fogo e munições no bairro Taquari. Durante a ação policial, seis adultos foram presos e um adolescente apreendido.

Informações via Centro de Operações Policiais Militares (Copom) dava conta de que integrantes de uma organização criminosa estaria andando armados pelas ruas do bairro Taquari, com intuito de atacar seus rivais. As equipes policiais diante das informações e características dos autores intensificou as rondas na região, com intuito de coibir a ação criminosa.

Os militares conseguiram lograr êxito em encontrar os autores adentrando em uma residência, onde nas buscas foram localizadas uma submetralhadora 9 milímetros com 18 munições, uma espingarda calibre 12 com três munições, um drone, câmera de segurança e duas balanças de precisão. Um dos presos era foragido da justiça.

As sete pessoas envolvidas na ação criminosa foram encaminhadas à Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Assessoria de Comunicação da PMAC

