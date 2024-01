Na manhã deste sábado, dia 06, no município de Feijó, no interior do Acre, um grave acidente foi registrado envolvendo uma motocicleta e um carro. Segundo informações preliminares, os dois veículos colidiram, resultando em ferimentos sérios para o motociclista.

O acidente ocorreu em uma via movimentada da cidade, por volta das 11 horas da manhã. As circunstâncias exatas que levaram à colisão ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais, que estiveram no local para realizar os procedimentos necessários.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram